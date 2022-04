Sport Kort: zieke Michael Matthews mist Waalse Pijl

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nieuw-Zeeland en Costa Rica spelen 14 juni play-off voor WK

10:57 uur Nieuw-Zeeland en Costa Rica nemen het op 14 juni in Doha in Qatar tegen elkaar op in de play-off voor deelname aan het WK voetbal. Dat meldt de voetbalbond van Nieuw-Zeeland woensdag.

Nieuw-Zeeland hoopt zich voor het eerst sinds 2010 voor de mondiale titelstrijd te plaatsen. In de kwalificatie in Oceanië was het land foutloos. Costa Rica eindigde in de kwalificatie voor Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben als vierde, achter Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Costa Rica deed in 2014 voor het laatst mee aan het WK en verloor toen in de kwartfinales van Nederland.

De winnaar van Nieuw-Zeeland tegen Costa Rica wordt bij het WK ingedeeld in groep E, samen met oud-wereldkampioenen Duitsland en Spanje. Ook Japan zit in groep E.

Het WK in Qatar is van 21 november tot en met 18 december.

Zieke Matthews mist Waalse Pijl

10:00 uur Michael Matthews kan woensdag niet meedoen aan de Waalse Pijl. De 31-jarige Australische wielrenner van Team BikeExchange-Jayco is ziek en heeft koorts.

Naast Matthews moest ook Andreas Kron zich op de ochtend van de Ardennenklassieker afmelden. De Deen, die fietst voor Lotto Soudal, is ook ziek. Lotto Soudal neemt daardoor met slechts zes renners deel, onder wie Tim Wellens als kopman.

Bij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma zijn de Deen Jonas Vingegaard en de Belg Tiesj Benoot de kopmannen. De formatie bestaat verder uit de Nederlandse renners Jos van Emden, Gijs Leemreize, Pascal Eenkhoorn en Robert Gesink en de Duitser Michel Hessmann.

De renners leggen woensdag 202,1 kilometer af tussen Blegny en de Muur van Hoei.

Voetballers Brazilië en Argentinië oefenen in Melbourne

08:59 uur De voetbalgrootmachten Brazilië en Argentinië spelen op 11 juni een oefenwedstrijd in Melbourne. Plaats van handeling is de Melbourne Cricket Ground, waar de twee landen elkaar in 2017 ook al troffen voor 95.000 toeschouwers. Toen wonnen de Argentijnen met 1-0 dankzij een goal van Gabriel Mercado.

„Ons is gezegd dat het voor de twee landen een belangrijke voorbereidingswedstrijd is in aanloop naar het WK in Qatar. We verwachten dan ook dat ze met sterke elftallen komen”, verklaarde Martin Pakula, de minister van Toerisme in de staat Victoria.

Het WK in Qatar begint op 21 november.

Pelicans verrassen favoriete Suns in play-offs NBA

07:56 uur De basketballers van Phoenix Suns hebben een gevoelige nederlaag geleden in de play-offs van de NBA. De beste ploeg uit de reguliere competitie, die ook als eerste is geplaatst in de Western Conference, verloor met 125-114 van New Orleans Pelicans. De stand in de best-of-seven tussen beide ploegen kwam daarmee op 1-1.

De Suns raakten bovendien hun sterspeler Devin Booker kwijt, die in de tweede helft van de wedstrijd uitviel met een hamstringblessure. Booker was juist op dreef met 31 punten in de eerste helft. De ernst van de kwetsuur is nog niet duidelijk, maar de Suns vrezen voor zijn afwezigheid in de komende wedstrijden.

Brandon Ingram was de topscorer bij de Pelicans met 39 punten. C.J. McCollum maakte 23 punten.

Miami Heat, die als nummer één geplaatst is in de Eastern Conference, won ook het tweede duel van Atlanta Hawks: 115-105. Jimmy Butler was de uitblinker bij Heat met 45 punten. Hij sloeg in de slotminuten toe met een dunk, een 3-punter en een lay-up. „De coach zei me dat ik een ’killer’ moest zijn en zoveel mogelijk punten moest scoren en dat heb ik gedaan”, zei Butler.