Extra Tijd met Lindsay van Zundert: ’Ik kan alles in mijn lijf kraken’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

„Ik ben een echte doorzetter. Soms heb ik geen zin om te trainen, maar ik sla er geen één over”, zegt Lindsay van Zundert. Ⓒ Rias Immink

Lindsay van Zundert vertegenwoordigt Nederland vanaf woensdag tijdens de WK kunstrijden in het Japanse Saitama. De 18-jarige ijsprinses was vorig jaar de eerste Nederlandse kunstrijdster sinds Dianne de Leeuw (1976) die deelnam aan de Winterspelen. In ’EXTRA TIJD MET’, de lifestyle-rubriek van Telesport, doet ze een paar verrassende ontboezemingen.