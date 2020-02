Suzanne Schulting, door liefdeswolk zwevend over het ijs

Suzanne Schulting geeft haar vriend Bas Middelkoop vol overgave een zoen. Ⓒ Timsimaging

DORDRECHT - Suzanne Schulting is na de training net vertrokken uit Sportboulevard Dordrecht als vriend Bas Middelkoop er mee instemt om haar op Valentijnsdag te verrassen met dit verhaal. „Ja lachen dit, ik houd mijn mond tegen haar”, zegt Bas, die zijn grote liefde in 2017 hier aan de rand van de ijsvloer leerde kennen. „We hebben net nog een foto gemaakt in de bocht waar we elkaar toen voor het eerst spraken.”