Tim Coronel: ’Dames moeten er meer voor doen’

De laatste jaren hebben zich weer een paar vrouwelijke racetalenten aangediend, vertelt de ene helft van de beroemde race-tweeling. „Toch zie ik het meer in lichtingen. Jaren geleden zag je dat ook, met onder anderen Sandra van der Sloot, Paulien Zwart, Françoise Loogman en mijn vriendin Gaby (Uljee, red.).”

De Nederlandse scheurmonsters maakten naam op de internationale circuits. „De meiden hebben driemaal op rij de 24 uur van Dubai gewonnen! Ze noemden zich de Racing Diva’s. Vonden die sjeiks daar niet zo leuk, dat er vrouwen op het hoogste podium stonden.”

Daar kan Coronel nu weer wel de humor van inzien. „En bovendien was het razendknap”, stelt hij. „Want het is een enorme slijtageslag, zo’n 24 uursrace. Kijk: vrouwen hebben een ander fysiek gestel en een andere ’huishouding’. Racen op niveau is voor hen extra zwaar. Het is mogelijk, maar dames moeten er tienduizend keer meer voor doen dan mannen.”

Racen is fysiek én mentaal een loodzware sport, legt Coronel uit. „Daarom is het meer een mannending. Niets ten nadele van vrouwen hoor, maar er zijn sporten die zich beter voor vrouwen lenen. Racen is niet zomaar een beetje sturen, remmen en gas geven. Er zit zo veel materie nog achter. Neem de ’risicocalculatie’, daar zijn dames anders in opgegroeid dan mannen.”

„De mensen hebben géén idee hoeveel G-krachten coureurs in de Formule 1 te verwerken krijgen, die putten het lichaam in een race van anderhalf uur helemaal uit. Je gaat niet even boodschappen doen hè, het is een compleet ander traject.”