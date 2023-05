Statistieken: Feyenoord stuurt Emmen naar nacompetitie, Volendam veilig

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Emmen-trainer Dick Lukkien Ⓒ Pro Shots

Emmen verloor van Feyenoord, waardoor de ploeg nu veroordeeld is tot nacompetitie. FC Volendam is ondanks de nederlaag tegen Go Ahead Eagles veilig