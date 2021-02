Lieke Klaver gaat als een speer en droomt van olympische finale

’Op de EK wil ik een medaille op de 400 meter en op de 4x400 estafette.’ Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Lieke Klaver zal in de komende jaren nog veel van zich laten zien en horen, want deze 22-jarige atlete wordt steeds sneller op de 200 en 400 meter. In de afgelopen weken moest ze op die laatste afstand vaak haar ’wonderbaarlijke’ landgenote Femke Bol (20) voor zich dulden, maar dat doet niets af aan haar knappe prestaties. Klaver blikt blijmoedig en strijdvaardig vooruit op de NK Indoor van komend weekeinde, de EK indoor van begin maart en de Olympische Spelen in de zomer.