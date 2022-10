Roest begint nieuw schaatsseizoen overtuigend en verslaat Bergsma op 5 kilometer

In een rechtstreeks gevecht in Thialf was Roest net wat sneller dan Jorrit Bergsma, die sinds dit seizoen juist voor Jumbo-Visma uitkomt na te zijn overgekomen van Team Zaanlander: 6.11,71 om 6.11,91.

Beau Snellink eindigde op ruime afstand van Roest en Bergsma als derde, in 6.19,38. Marcel Bosker en Kars Jansman verzekerden zich als nummers 4 en 5 ook van deelname aan de eerste vier wereldbekerduels, met tijden van 6.19,40 en 6.19,63.

Het wereldbekerseizoen begint over twee weken in Stavanger, gevolgd door een wedstrijd in Heerenveen en twee duels in Calgary.