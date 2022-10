Roest verslaat Bergsma, Westenbroek verrast op 500 meter

In een rechtstreeks gevecht in Thialf was Roest net wat sneller dan Jorrit Bergsma, die sinds dit seizoen juist voor Jumbo-Visma uitkomt na te zijn overgekomen van Team Zaanlander: 6.11,71 om 6.11,91.

Beau Snellink eindigde op ruime afstand van Roest en Bergsma als derde, in 6.19,38. Marcel Bosker en Kars Jansman verzekerden zich als nummers 4 en 5 ook van deelname aan de eerste vier wereldbekerduels, met tijden van 6.19,40 en 6.19,63.

Het wereldbekerseizoen begint over twee weken in Stavanger, gevolgd door een wedstrijd in Heerenveen en twee duels in Calgary.

Rijpma-De Jong wint 1500 meter

Antoinette Rijpma-De Jong heeft bij kwalificatiewedstrijden voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden de 1500 meter gewonnen. De schaatsster zette in Thialf een tijd neer van 1.54,71. Marijke Groenewoud eindigde in 1.55,55 als tweede, voor Jutta Leerdam: 1.56,52. Leerdam stapte de voorbije zomer over naar het team van Jumbo-Visma.

Joy Beune en Reina Anema hadden vrijdag ook reden tot juichen. Zij eindigdn als respectievelijk vierde en vijfde, in 1.57,10 en 1.57,63.

Antoinette Rijpma - de Jong in actie op de 1.500 meter. Ⓒ ANP/HH

De eerste vijf schaatssters plaatsten zich voor de vier wereldbekerwedstrijden in november en december, in Stavanger, Heerenveen en Calgary (twee keer).

Irene Schouten, drievoudig olympisch kampioene bij de Spelen van Beijing, zette de achtste tijd neer op de 1500 meter. Melissa Wijfje werd negende.

Westenbroek verrast op 500 meter

Stefan Westenbroek heeft bij kwalificatiewedstrijden voor de komende wereldbekerwedstrijden verrassend de 500 meter op zijn naam geschreven. De 20-jarige rijder van Team Reggeborgh klokte in Thialf een tijd van 34,87 seconden.

Westenbroek bleef Merijn Scheperkamp, die eerder dit jaar bij de Olympische Spelen in Beijing als twaalfde eindigde, net voor (34,88). Dai Dai N’tab, ploeggenoot van Scheperkamp bij Jumbo-Visma, werd derde in 34,95.

Janno Botman (34,96) en Hein Otterspeer (35,05) kwalificeerden zich als vierde en vijfde voor de komende vier wereldbekerwedstrijden in november in Stavanger, Heerenveen en Calgary (twee keer).

Westenbroek zag zijn zege op de 500 meter bij kwalificatiewedstrijden voor de komende wereldbekerontmoetingen niet aankomen. „Ik had het wel gehoopt, maar niet verwacht”, zei de 20-jarige sprinter van Team Reggeborgh in Thialf. „Dit is wel bijzonder, heel mooi.”

Westenbroek bleef met 34,87 seconden Merijn Scheperkamp van Jumbo-Visma (34,88) net voor. De schaatser uit Ommen noteerde zijn winnende tijd in zijn tweede omloop. Tijdens de eerste 500 meter klokte Westenbroek nog 35,14, goed voor de vierde plek.

Stefan Westenbroek Ⓒ ANP/HH

Rustig blijven

Die tijd zorgde voor ontevredenheid en frustratie bij hem. „Je moet dan gewoon rustig blijven. Dat heb ik gedaan. Ik heb de 500 meter wel vaker gereden inmiddels, dus dan gaat het vanzelf”, zei de schaatser die op zijn tweede 500 meter een openingstijd noteerde van 9,58 seconden. „Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Ik hoorde de speaker de tijd noemen toen ik de bocht in ging.”

Met zijn zege verzekerde Westenbroek zich van deelname aan de komende vier wereldbekerwedstrijden, in november en december in Stavanger, Heerenveen en Calgary (twee keer). „Wellicht belooft dit wat. Ik ga nu ook naar buitenlandse wedstrijden, daar leer je ook weer van.”

Een voordeel voor Westenbroek is dat zijn 33-jarige ploeggenoot Hein Otterspeer zich als nummer 5 ook kwalificeerde voor de komende wereldbekercyclus. „Van Hein en Kjeld Nuis leer ik in het team natuurlijk ook ontzettend veel.”

Scheperkamp, die in december verraste met winst tijdens het olympisch kwalificatietoernooi op de 500 meter, stelde deelname nu zeker met een goed optreden tijdens zijn tweede poging. Dat zorgde voor veel opluchting. „Het zit in dit veld zo dicht op elkaar. Zo ben je achtste en zo ben je eerste. De druk zat er daarom tijdens de tweede 500 meter vol op. Vorig seizoen heb ik het laten zien, nu wil ik dat doortrekken.”