Franse steden boycotten WK voetbal in Qatar: geen tv-schermen

Eerder al hadden bestuurders van Straatsburg, Lille en Reims beslist dat de duels in het omstreden Qatar niet op grote tv-schermen in de stad te zien zullen zijn. Het WK begint op 20 november.

Pierre Rabadan, het Parijse gemeenteraadslid voor sport, noemt met name de ecologische en sociale omstandigheden in gastland Qatar reden om het toernooi niet massaal te bekijken. „Dit toernooi is geleidelijk veranderd in een menselijke en ecologische ramp die onverenigbaar is met de waarden die wij via sport en voetbal in het bijzonder willen uitdragen”, laat de gemeente Marseille weten. „Onze stad kan niet bijdragen aan de promotie van dit WK.”

Qatar krijgt al jaren kritiek vanwege de schendingen van de mensenrechten en de omgang met gastarbeiders, van wie er de afgelopen jaren volgens onderzoek van de Britse krant The Guardian meer dan 6000 zijn overleden. Ook bij de bouw van WK-stadions zouden slachtoffers gevallen zijn. De regering van het golfstaatje zegt dat de situatie verbeterd is.