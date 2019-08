’Alles moet wijken voor kwalificatie Spelen’

Marhinde Verkerk leeft toe naar de WK judo. Ⓒ ANP

In 2009 was ze met haar wereldtitel de gevierde vrouw bij de wereldkampioenschappen judo in Rotterdam. Nu, tien jaar later, is Marhinde Verkerk (33) in een felle concurrentiestrijd met landgenote Guusje Steenhuis verwikkeld. De WK in Tokio vormen deze week een zeer belangrijk meetmoment richting de Olympische Spelen van volgend jaar. En dus weet Verkerk wat haar te doen staat. „Een WK-medaille kan cruciaal zijn met het oog op Tokio 2020.”