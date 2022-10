Schreuder blij met steun Van der Sar: ’Maar het had eerder gekund’

„Ik had het voor mezelf wel een beetje voorbereid, omdat ik dit eenmalig wilde zeggen”, vertelde de Ajax-trainer. „Er wordt door journalisten het beeld gecreëerd dat je niet de baas bent. Op een gegeven moment is dat klaar en daarom heb ik mijn zegje gedaan. Het is ook fijn dat Edwin van der Sar nu wat heeft gezegd in een interview. Ik wist heus wel dat hij mij steunde, dat laat hij intern ook aan mij blijken. Misschien had het in het openbaar eerder gekund, dat heb ik ook verteld.”

Schreuder zou volgens verschillende berichten kandidaat zijn om de nieuwe trainer van VfB Stuttgart te worden. „Ik heb het ook meegekregen. Ik zou op een lijst hebben gestaan, maar er is nul interesse.”

Tadic-Bergwijn

Verder kwam de linksbuitenpositie ter sprake, waar zowel Dusan Tadic als Steven Bergwijn het liefst speelt. „Ik zie het niet als een spagaat. Ze hebben dezelfde voorkeurspositie, maar het team gaat boven alles, dat weten zij ook. Ik zal daarbij kijken wat het belangrijkste is voor het team. Bergwijn heeft tegen Excelsior laten zien ook vanaf rechts gevaar te kunnen creëren.”

Over de blessuregevallen bij Ajax gaf Schreuder ook nog een update. „Devyne Rensch gaat heel goed, maar de wedstrijd van zaterdag tegen RKC zal voor hem net te vroeg zijn. Kenneth Taylor en Ahmetcan Kaplan verwachten we na het weekend terug.”