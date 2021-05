Tiental AZ trekt belangrijke zege over de streep tegen Fortuna Sittard

Bij AZ sloeg het coronavirus afgelopen week - niet voor het eerst dit seizoen - toe. Hierdoor ontbraken Teun Koopmeiners en Dani de Wit in de wedstrijdselectie. Daarnaast posteerde trainer Pascal Jansen Myron Boadu op de bank.

Toch manifesteerde AZ zich behoorlijk in de eerste helft tegen Fortuna Sittard. Al speelde het niet veel grote kansen bij elkaar. Bovendien lag het spel ook lang stil doordat Timo Letschert met een op het oog zware blessure uitviel. Uiteindelijk kwamen langzaam dan toch de mogelijkheden, maar het was keeper Daniel van Osch die de thuisploeg in het zadel hielp. Na wild uitkomen mocht Albert Gudmundsson aanleggen vanaf elf meter en hij faalde daarbij niet.

Rode kaart Leeuwin

Zonder te imponeren leek AZ alles onder controle te hebben, maar even na rust kwam de Noord-Hollandse ploeg met tien man te staan. Roman Leeuwin, die voor rust Letschert had vervangen, trok de doorgebroken Sebastian Polter neer en mocht inrukken.

AZ nam vervolgens de verdedigende stellingen, maar het lukte de bezoekers niet snel om die overtalsituatie uit te drukken in kansen. Het eerste doelgevaar kwam pas ruim een kwartier na de rode kaart en het was ook geen uitgespeelde kans. Marco Bizot moest een afstandspegel van Mats Seuntjes uit de hoek tikken. Zian Flemming stond even later iets dichter bij het doel toen hij zijn schot loste, maar ook dit keer redde Bizot. De beste redding van de doelman kwam tien minuten voor tijd op een vrije trap van Flemming met een listige stuit.

In de slotfase groef AZ zich volledig in en verdedigde het met man en macht. Het lukte Fortuna Sittard alleen niet om zich succesvol door de rode muur te spelen. AZ counterde nog wel een keer gevaarlijk in de blessuretijd, maar Jelle Duin en Gudmundsson kregen de bal er niet in.

Toch bleven de punten in Alkmaar en is AZ in ieder geval voor even de nummer twee van de Eredivisie. PSV komt zondag nog in actie tegen Willem II en kan de tweede plaats bij een zege weer overnemen.