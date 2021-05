Ajax in gesprek met Jay Gorter

Gorter beleefde met zijn club Go Ahead Eagles een droomseizoen. Door de misstap van De Graafschap tegen Helmond Sport, op de slotdag van de Keuken Kampioen Divisie, promoveerde het elftal van Kees van Wonderen onverwachts naar de Eredivisie. Gorter had met 25(!) clean-sheets in 37 duels een groot aandeel in het Eagles-succes.

Bij Ajax is er een keeperscarrousel aan de gang. De Amsterdammers willen André Onana verkopen, staan open voor een (tijdelijk) vertrek van Kjell Scherpen en trokken Remko Pasveer al aan als concurrent van Maarten Stekelenburg, die zijn contract met één jaar verlengde.

Naast de ’oudjes’ Pasveer en Stekelenburg is er een plekje voor een jonge, talentvolle keeper en directeur voetbalzaken Marc Overmars meldde zich inmiddels bij Go Ahead Eagles – de oud-club van Overmars zelf én Erik ten Hag – voor Gorter. De club uit Deventer verlangde van het eveneens geïnteresseerde Vitesse eerder een transfersom van ruim één miljoen euro. Ajax wil vooralsnog niet verder gaan dan een half miljoen, maar de verwachting is dat de clubs elkaar ergens in het midden zullen vinden.

Een persoonlijk akkoord met Gorter zelf, die door Erwin van de Looi gek genoeg niet werd opgeroepen voor (het EK van) Jong Oranje, zal geen probleem zijn. Na zijn eerste stappen op het voetbalveld bij FC Purmerend, speelde de 1,90 meter lange keeper al in de opleiding van Ajax, alvorens hij naar AZ en Go Ahead Eagles ging. Via een leerzame omweg ligt een debuut in Ajax 1 alsnog in het verschiet.