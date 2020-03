Real Madrid-speler verliest familielid aan coronavirus

De broer van de verdediger van de Spaanse topclub heeft dat bekendgemaakt in de krant Diario de Cadiz. Alex Fernandez (27) speelt zelf voor Cadiz, dat uitkomt in de Segunda División.

Wu Lei

De Chinese voetbalinternational Wu Lei is besmet met het coronavirus. De 28-jarige aanvaller komt uit voor het Spaanse Espanyol, de nummer laatst in La Liga. Volgens de Chinese voetbalbond heeft Wu ’milde symptomen waaraan hij wordt behandeld’.

Wu Lei speelt in Spanje voor Espanyol. Ⓒ AFP

De 28-jarige speler, bezig aan zijn tweede seizoen in Spanje, is in quarantaine geplaatst in zijn huis in Barcelona, meldt het Chinese persbureau Xinhua. De Chinese voetbalbond zegt nauw contact te onderhouden met Wu Lei en zijn club.

„Waar mogelijk zullen we alle nodige assistentie verlenen”, aldus de bond. Wu was dit seizoen in negentien competitiewedstrijden goed voor drie treffers.