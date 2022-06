Premium Het beste van De Telegraaf

Olympisch kampioene van Barcelona schreef 26 jaar lang voor de krant Ellen van Langen stopt als Telegraaf-columnist: ’Als een dolle column over Armstrong getikt’

Door Willem Held

Ellen van Langen stopt na 26 jaar met het schrijven van columns voor deze krant. Ⓒ Robert Hoetink

Ze schreef maar liefst 26 jaar lang columns voor deze krant over sport in zijn algemeenheid en atletiek in het bijzonder. Nu heeft Ellen van Langen (56) een punt gezet achter deze bezigheid en dat is toch een moment om bij stil te staan. Een gesprek over columns, over atletiek én over ’haar’ FBK Games, die pinkstermaandag weer op het menu staan.