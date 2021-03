FC Barcelona treft Athletic Bilbao in Spaanse bekerfinale

De return eindigde na 90 minuten in 1-1. Beide ploegen kwamen in het eerste duel vorige maand in Bilbao eveneens op 1-1 uit. Daardoor was een verlenging in Valencia noodzakelijk.

Na afloop van het duel in Valencia werd bekend dat Athletic Bilbao op 4 april eerst de uitgestelde bekerfinale van vorig seizoen zal spelen tegen Real Sociedad. De eindstrijd tegen Barcelona is nu vastgesteld op 17 april in Sevilla.

Bekijk ook: FC Barcelona bereikt finale Copa del Rey in tumultueuze week

De twee finalisten van 2021 kwamen elkaar dit seizoen al drie keer tegen. Barcelona won beide competitiewedstrijden: 2-3 en 2-1. In de finale van de Spaanse Supercup won Athletic Bilbao echter: 3-2 na verlenging.