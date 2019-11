AZ-trainer Slot evenaart Van Gaal

„Het was misschien niet onze beste wedstrijd, maar des te blijer ben ik met deze overwinning”, bekende de succesvolle coach bij FOX Sports. „We hebben bijna geen kansen weggegeven tegen een FC Utrecht dat heel goed in vorm was. Wat mij betreft is dat onze beste prestatie in deze wedstrijd.”

AZ begon moeizaam aan het duel, mede doordat FC Utrecht veel druk zette op de Alkmaarse helft. „We hadden wel verwacht dat ze zo agressief zouden beginnen, maar het lukte ons aanvankelijk niet om daar onder vandaan te voetballen. Dat was niet zo vreemd, want FC Utrecht nam wel extreem veel risico. We kwamen heel gelukkig op voorsprong, maar hebben daarna de wedstrijd volwassen uitgespeeld.”

Slot heeft bij de Alkmaarse club met 32 punten uit de eerste veertien Eredivisieduels de illustere Louis van Gaal inmiddels geëvenaard. De voormalige bondscoach stond in 2005 met AZ na veertien competitiewedstrijden eveneens op 32 punten.

Bekijk ook: AZ maakt ook indruk bij FC Utrecht