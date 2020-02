Mannentennis lijkt steeds meer op vrouwentennis

Stefanos Tsitsipas kon het niet bolwerken in Rotterdam. Ⓒ Henk Seppen

ROTTERDAM - Er is sprake van een heus slagveld onder de toppers bij het ABN AMRO-toernooi. Binnen 24 uur werden de nummer 1, 2 en 4 van de plaatsingslijst nog voor de kwartfinales uitgeschakeld. Weg zijn de blikvangers Stefanos Tsitsipas en Daniil Medvedev. Weg is de Belgische nummer tien van de wereld David Goffin. Wat is er aan de hand?