De wonderlijke comeback van paralympisch kampioene Jiske Griffioen: ’Ik stortte in een diepe put’

Jiske Griffioen zit na een moeilijke periode weer lekker in haar vel. „De medici staan versteld dat ik weer zo functioneer, op en naast de baan.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Jiske Griffioen won een week geleden met Oranje het WK voor landenteams en is binnenkort op Roland Garros een van de geplaatste speelsters. Dat is op z’n zachtst gezegd opzienbarend, want de 38-jarige Woerdense komt van ver, van héél ver. Nog geen jaar nadat Griffioen in Rio de Janeiro (2016) de ultieme droom verwezenlijkte met het winnen van paralympisch goud, stortte de rolstoeltennisster geestelijk in een ravijn.