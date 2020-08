Nairo Quintana krijgt in Tour-ploeg assistentie van broertje

Beide Quintana’s zijn bezig aan hun eerste jaar bij de Franse procontinentale ploeg, die met een wildcard is toegelaten. Nairo, de oudste van de twee, stond in dienst van Movistar al drie keer op het podium in Parijs.

De 30-jarige klimmer werd tweede in 2013 en 2015, in 2016 beëindigde hij de Tour de France op de derde plaats. Vorig jaar moest Quintana genoegen nemen met de achtste plaats.

Debutant

De Colombiaan vertrok bij Movistar, de ploeg waarbij hij het kopmanschap vaak moest delen met Alejandro Valverde. Bij Arkea Samsic is Quintana wel de man waar alles om draait in de Tour. Met zijn twee jaar jongere broer Dayer, die na twee deelnames aan de Giro debuteert in de Tour, en Winner Anacona krijgt hij twee landgenoten met zich mee.

De sterke Franse klimmer Warren Barguil behoort ook tot de selectie. De ploeg bestaat verder uit Maxime Bouet en Clément Russo uit Frankrijk, de Italiaan Diego Rosa en de Brit Connor Swift.

AG2R voor de laatste keer met Bardet

AG2R La Mondiale start zaterdag in Nice met Romain Bardet als kopman in de Tour de France. Het wordt de achtste en tevens laatste keer dat Bardet namens AG2R de Ronde van Frankrijk rijdt. Volgend jaar komt de 29-jarige Fransman uit voor Team Sunweb.

Bardet eindigde als tweede in 2016 en als derde in 2017. Hij won drie etappes. Vorig jaar veroverde de klimmer de bolletjestrui. In de Tour krijgt hij hulp van Mikaël Chérel, Pierre Latour en de debutanten Nans Peters en Clément Venturini. Met de Belg Oliver Naesen en de Fransen Alexis Vuillermoz en Benoît Cosnefroy gaat de ploeg op jacht naar ritzeges.

„We starten deze Tour de France met ambitie, maar bescheiden en zonder druk”, zegt ploegbaas Vincent Lavenu. „Onze kopman Bardet heeft bewezen dat hij weer tot de beste renners van het peloton behoort. We gaan voor een zo hoog mogelijke positie in het algemeen klassement.” Lavenu geeft aan dat hij met Naesen, Vuillermoz en Cosnefroy mikt op etappezeges.