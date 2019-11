’Tokio met rood omcirkeld’

Ray-Patrick Didder

AMSTERDAM - Ray-Patrick Didder (25) wordt in Amerika klaargestoomd voor de meest toonaangevende honkbalcompetitie ter wereld: de Major League Baseball. Zes jaar geleden kwam zijn grote droom uit, toen hij bij MLB-club Atlanta Braves zijn eerste profcontract tekende. Ondertussen kan de geboren Arubaan vanavond zijn officiële debuut maken voor het Nederlands Koninkrijksteam, dat in Mexico begint aan de Premier12. Team USA is de eerste tegenstander op het prestigieuze toernooi, waaraan de beste twaalf teams van de wereldranglijst deelnemen.