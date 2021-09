Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Erik van Haren Grand Prix in Zandvoort direct weer in de armen gesloten

Door Erik van Haren

Met de kennis van nu was het een bijzondere dag, die tiende van de maand november in het jaar 2017. Op Circuit Zandvoort werden de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. De conclusie? Een Grand Prix, terug op het oude nest: het kan! Nu het er na 36 jaar van is gekomen, hebben alle Formule 1-fanaten over de hele wereld Zandvoort direct weer in de armen gesloten.