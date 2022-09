Gelredome omgetoverd tot volleybaltempel

Veertig kilometer zuidelijker werd woensdag in Arnhem de laatste hand gelegd aan de drie speelvelden. Rond het hoofdveld, waar Nederland de vijf duels uit de eerste ronde speelt, is plaats voor bijna 10.000 toeschouwers. Donderdag kunnen de teams er voor het eerst trainen.

Het WK wordt gespeeld in Nederland en Polen. Nederland speelt vijf groepsduels in Arnhem en verhuist daarna, mits het bij de beste vier landen in de groep eindigt, naar Rotterdam voor de tweede groepsfase. Worden de kwartfinales bereikt dan gaat het voor Oranje verder in Apeldoorn, waar Omnisport twee kwartfinales, de halve finales en de finale huisvest.

Wereldwijde impact

„Wereldwijd keken vier jaar geleden 1,8 miljard mensen naar het WK volleybal”, gaf Manon Flier de impact van het evenement aan. De voormalig topspeelster is toernooidirecteur, een functie die haar soms uit haar comfortzone haalt. „Meer dan toen ik nog international was.” Haar laatste grote toernooi was het EK van 2015, Oranje pakte zilver in Ahoy. „Ik dacht toen wel eens: wow, wat komt daar allemaal bij kijken. Maar als speelster sluit je je vooral af. Nu beleef ik het van de andere kant.”

Dat wil niet per se zeggen dat het relaxter is. Flier (38) zal met name de wedstrijden van Oranje gespannen volgen. „Je weet dat het gaat leven als ze een paar keer winnen. We zijn meer een voetballand, maar het is echt heel bijzonder dat dit toernooi in Nederland is.”