Weertman en Puts pakken nationale titels

Weertman pakte in 1.46,52 het goud op de 200 meter vrij, Puts bleef op de 50 meter vlinder Joeri Verlinden net voor: 23,15 tegen 23,19. Weertman ging ook op de 400 meter wisselslag het bad in en werd op dat nummer derde. Het goud was voor Arjan Knipping in een kampioenschapsrecord: 4.09,21.

Arno Kamminga won de 200 meter schoolslag, eveneens in een kampioenschapsrecord: 2.06,20. Bij de vrouwen ontbreken grote namen als Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk.