Sergio Pérez nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing

De ervaren Pérez (30) moest na dit seizoen vertrekken bij Racing Point, waar hij evenwel een sterk seizoen reed en achter beide Mercedes-coureurs en Verstappen als vierde eindigde in de WK-stand. Hoogtepunt was zijn eerste overwinning in de Formule 1 tijdens de voorlaatste race in Bahrein.

Sergio Pérez boekte dit seizoen zijn eerste overwinning als Formule 1-coureur. Ⓒ HH/ANP

Albon (24) werd vorig jaar al na een half seizoen gepromoveerd naar het vlaggenschip van Red Bull, ten koste van Pierre Gasly. De Britse Thai kreeg anderhalf jaar de tijd om zich te bewijzen, maar slaagde er niet in om te overtuigen.

Albon blijft wel reserve- en testcoureur bij Red Bull Racing, dat de rijderswissel naar verwachting vrijdagochtend bekendmaakt.