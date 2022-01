Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Friese ziel al jaren vervlogen

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Johnny Jansen is niet langer hoofdtrainer van Heerenveen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Johnny Jansen is ontslagen als hoofdtrainer van SC Heerenveen. Na meer dan twee decennia als voornamelijk jeugdtrainer binnen de club is het in ieder geval bij het eerste elftal gedaan met de clubman, die men ’in de toekomst’ hoopt voor een andere rol te kunnen behouden. Zijn ontslag is het volgende brokstuk dat naar beneden klettert van het bolwerk waar de Friese ziel compleet is uitgezogen met het wanbeleid van de laatste jaren. Wat is er allemaal mis?