Dít zijn de opstellingen van Feyenoord en Ajax

Marcus Pedersen is de rechtsback van Feyenoord in een uitverkochte Kuip. De Noor vervangt de geblesseerde Lutsharel Geertruida.

Bergwijn terug in basis, Brobbey op de bank

Steven Bergwijn keert terug in het basiselftal van Ajax. De aanvaller begon zondag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de Eredivisie (0-0) nog op de bank omdat hij pas net was hersteld van een knieblessure. Brian Brobbey verdwijnt door de terugkeer van Bergwijn uit het team en zit in De Kuip op de reservebank.

Youri Baas is opnieuw de linksback en krijgt de voorkeur boven Owen Wijndal en Calvin Bassey. Jorge Sánchez vervangt wederom de geblesseerde rechtsback Devyne Rensch. Het middenveld van Ajax bestaat uit Davy Klaassen, Kenneth Taylor en oud-Feyenoorder Steven Berghuis.

De winnaar van de halve eindstrijd staat op 30 april tegenover PSV in de bekerfinale. De club uit Eindhoven versloeg dinsdag Spakenburg (1-2).