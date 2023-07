Max Verstappen laat tanden nog niet zien in tweede training

Nadat de eerste sessie op vrijdag vrijwel volledig in het water was gevallen, kende de tweede training een vrij bijzonder verloop. De teams werkten allemaal een ander programma af en waren bovendien voorzichtig met het gebruik van hun banden, omdat dit weekeinde in het kader van een test slechts elf in plaats van dertien bandensets beschikbaar zijn.

Racesimulatie

Verstappen reed een snelste ronde van 1.18,279 en was daarmee bijna zes tienden van een seconde langzamer dan de snelste man: Charles Leclerc (Ferrari). Tijdens zijn persoonlijk rapste ronde rapporteerde de Nederlander een probleem met de batterij. Vervolgens richtte hij zich in de slotfase van de training op de racesimulatie en zette hij geen snellere tijd meer op het bord. De laatste rondjes van die longrun zagen er wel goed uit.

„Dat leek inderdaad competitief. We moeten zien hoe de snelheid over één ronde is, maar over het algemeen is de auto sterk”, aldus Verstappen. „We hebben niet te veel bandensets gebruikt, omdat we er de rest van het weekeinde genoeg willen hebben. Met dat testformat is dat wel iets waar over nagedacht moet worden, want het is jammer voor de mensen die hier vandaag allemaal al op de tribunes zaten.”

Sergio Pérez gaat buitenom bij Esteban Ocon. Ⓒ ANP/HH

Achter Leclerc noteerden Lando Norris (McLaren) en Pierre Gasly (Alpine) de tweede en derde tijd. Daniel Ricciardo, de opvolger van Nyck de Vries bij AlphaTauri, reed de veertiende tijd.

Na de regenachtige eerste sessie bleef het tijdens de tweede training wel droog. Dat lijkt zaterdag en zondag ook het geval te zijn. Dan wordt het ook een stuk warmer dan de vrijdag in Boedapest.

