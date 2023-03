Arne Slot hoopt dat wens Spakenburg om in De Kuip te spelen uitkomt

De trainer van Spakenburg maakte er geen geheim van dolgraag Feyenoord te loten voor de halve eindstrijd. Slot, die woensdag met Feyenoord in de kwartfinale van Heerenveen won (0-1): „Als we ervan uitgaan dat verrassingen morgen uitblijven en Ajax en PSV ook de halve finales halen, hebben we denk ik alle drie wel de voorkeur om tegen een amateurploeg te spelen. Dat zal niemand verbazen. Ik denk ook niet dat ik Spakenburg daarmee te kort doe. Maar op de loting hebben we geen invloed. We zien zaterdag wel wat eruit komt.”

Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther was woensdag met enkele reddingen belangrijk voor Feyenoord, dat dankzij een late treffer van aanvaller Santiago Giménez ten koste van sc Heerenveen de halve finales van de KNVB-beker bereikte: 0-1.

„We konden niet in ons spel komen”, aldus de Duitse keeper, die de voorlopig uitgeschakelde Justin Bijlow vervangt. „Heerenveen maakte een scherpe indruk en zette goed druk. Daarentegen verdedigden we wel heel goed. De tweede helft veranderden we wat dingen en gingen we beter spelen.”

Wellenreuther voelt dat het de laatste weken steeds beter met hem gaat. „Ik ben er zelf ook een aantal maanden uit geweest met een blessure. Dan heb je tijd nodig om in je ritme te komen.”

Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski zit zaterdag, naar alle waarschijnlijkheid, weer bij de wedstrijdselectie van Feyenoord. De Poolse middenvelder stond ruim een maand lang aan de kant met een knieblessure.

„Sebastian heeft eergisteren en gisteren weer delen van de training meegedaan”, zei trainer Arne Slot woensdag na de zege in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen sc Heerenveen (0-1). „Morgen doet hij weer met de groep mee, misschien wel alle oefeningen. Dat betekent niet dat hij zaterdag 90 minuten kan voetballen. Er zit wel een verschil tussen een hele training mee kunnen doen en een hele wedstrijd.”

Feyenoord neemt het zaterdag in de competitie op tegen FC Groningen. De Rotterdammers zijn na de zege op Heerenveen nog op drie fronten actief. Feyenoord treft volgende week Sjachtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League.