Joosten langer bij Utrecht, Emanuelson in de wacht

De 23-jarige aanvaller is momenteel door de club uit de Domstad verhuurd aan Sparta, maar de optie in zijn contract (dat komende zomer afliep) is door FC Utrecht gelicht.

Datzelfde geldt ook voor Sylian Mokono, Yassin Nasser en Mitchell van Rooijen. Een ander talent, Jonas Arweiler, ligt nu zelfs nog een jaar langer vast. Aan de eveneens verlengde overeenkomsten met Jeredy Hilterman en Giovanni de la Vega (tot medio 2021) is nu opnieuw een optie voor een extra jaar toegevoegd.

Met Jean-Christophe Bahebeck, Urby Emanuelson en Lamine Sané gaat de clubleiding nog in gesprek over een eventuele nieuwe verbintenis.