Turnbond verwacht snel duidelijkheid over nieuwe bondscoach vrouwen

„We zitten in het proces en ik hoop er eigenlijk binnen nu en twee weken duidelijkheid over te krijgen. Met name om rust te krijgen richting de EK en WK en om stiekem een doorkijk te maken richting de Olympische Spelen van 2024”, zei Van Leeuwen. „We hebben wel iemand op het oog, maar beklonken is het nog niet”, zei hij bij de eerste EK-kwalificatie van de Nederlandse turnsters. Van Leeuwen, sinds 1 mei in dienst als opvolger van Mark Meijer, vindt het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt. „Dat proef ik ook in de gesprekken met de turnsters.”

Lange termijn

Voor de nieuwe bondscoach ligt de focus in eerste instantie vooral op de EK en WK van dit jaar. „Maar ik streef naar de lange termijn”, zegt hij, doelend op de weg naar de Olympische Spelen van Parijs 2024. „Voor je het weet staan die kwalificaties ook voor de deur en moet het sportinhoudelijk programma volledig vorm krijgen.”

In Heerenveen was Van Leeuwen positief gestemd over het niveau van de Nederlandse turnsters. „Het vrouwenteam staat er goed op”, zei hij. „Maar we moeten ook echt weer gaan bouwen richting de toekomst. Dat betekent dat we wellicht incidenteel goede prestaties neer gaan zetten, maar het bouwen heeft veel tijd nodig. De afgelopen twee jaar is dat niet of nauwelijks gebeurd. Als we het echt goed neer willen zetten, zijn daar jaren voor nodig.”

„Ik heb eigenlijk gezegd: 2024 is een tussenmoment. We hebben het WK turnen (2026) naar Nederland weten te halen. Dan spreken we over 2026 en uiteindelijk de weg richting 2028. Dan moeten we er weer staan als land”, zei Van Leeuwen, doelend op zowel de vrouwen als de mannen.

Van Meldert

Bij de mannen werd onlangs de Belg Dirk van Meldert aangesteld als waarnemend bondscoach. Hij vervult die functie tot het eind van dit jaar. Van Meldert volgt daarmee Bram van Bokhoven op, die eind vorig jaar opstapte.