Van Gerwen droogt Van Barneveld af

In de finale van de New Zealand Darts Masters in Hamilton kwam de 52-jarige Barney er niet aan te pas. Pas na een achterstand van 5-0 lukte het Van Barneveld een leg te pakken, zijn enige. Van Barneveld droop met 8-1 af.

Van Barneveld, die bezig is met zijn afscheidstournee, haalde de finale na een paar prima partijen. James Wade werd in de halve eindstrijd met 8-5 verslagen.

Kwartfinales

Ook in de kwartfinales speelde Barney een goede partij. Daryl Gurney werd knap afgetroefd met 8-6. Dat was al een prima prestatie van de 52-jarige Hagenaar die daarmee in zijn afscheidsjaar voor het eerst de halve finale haalde van een tv-toernooi.

Van Gerwen kwam in zijn kwartfinale tegen Gary Anderson terug van een 3-1 achterstand en trok de partij met 8-5 naar zich toe. De wereldkampioen gooide een voortreffelijk gemiddelde van 106.3. In de halve finale kende hij weinig moeite met Rob Cross (8-3) om vervolgens in de eindstrijd Van Barneveld af te serveren.

James Wade 8-4 Peter Wright

Raymond van Barneveld 8-6 Daryl Gurney

Michael van Gerwen 8-5 Gary Anderson

Rob Cross v Ben Robb 8-3

Halve finales

James Wade v Raymond van Barneveld 5-8

Rob Cross - Michael van Gerwen 3-8

Finale

Raymond van Barneveld - Michael van Gerwen 1-8