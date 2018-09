Club Brugge spint garen bij verlies Charleroi

Nadat de Brugse ploeg woensdag al met 3-0 had gewonnen van KV Mechelen, verloor naaste belager Charleroi een dag later met 1-0 bij AA Gent. Daar zag het lang niet naar uit. Het enige doelpunt viel in de zevende minuut van de extra tijd en werd gemaakt door Roman Jaremchuk. De Oekraïner kopte raak uit een vrije trap van invaller Danijel Milicevic.

Daarmee verloor Charleroi voor het eerst sinds 24 oktober een duel. Gent won voor de zevende keer op rij in de eigen Ghelamco Arena. Brugge staat op vijftig punten uit twintig duels. Charleroi volgt op tien punten. Pas daarachter komt titelverdediger Anderlecht, dat 34 punten heeft en vrijdag op eigen veld tegen Eupen uitkomt.