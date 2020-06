Sport Kort: Umtiti traint weer mee met Barcelona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Umtiti traint weer mee met Barcelona

17.32 uur: Verdediger Samuel Umtiti heeft maandag gewoon mee kunnen trainen bij de eerste groepssessie van FC Barcelona. De Fransman liep drie weken geleden een kuitblessure op toen er nog in kleine groepjes moest worden getraind. De hervatting van de competitie na de coronapauze nadert en sinds maandag mogen de Spaanse clubs weer groepstrainingen afwerken.

La Liga wordt op 11 juni hervat met het duel tussen Sevilla en Betis, Barcelona begint twee dagen later met een uitwedstrijd op Mallorca.

Real Madrid trainde ook weer voor het eerst met een vrijwel complete selectie. Alleen de Serviër Luka Jovic ontbrak. Hij liep begin mei thuis een breuk in het hielbeen van zijn rechtervoet op. De Madrilenen, tweede achter Barcelona met twee punten minder, beginnen op 14 juni met een thuiswedstrijd tegen Eibar. Er zijn nog elf speeldagen te gaan in Spanje.

Tennis: Ook financiële steun voor rolstoeltennis

14.55 uur: De internationale tennisfederatie ITF heeft samen met de organisaties van de vier grandslamtoernooien een fonds opgezet voor rolstoeltennissers. Ze hebben daar met elkaar ruim 300.000 dollar in gestopt, omgerekend zo’n 270.000 euro. Het noodfonds is bedoeld voor rolstoeltennissers en -tennissters uit de top 20 van de wereldranglijst die afgelopen jaar minder dan 100.000 dollar hebben verdiend (90.000 euro).

Net als de profcircuits ATP en WTA ligt ook het programma voor rolstoeltennissers in ieder geval tot eind juli stil. Sinds maart zijn er al 88 officiële ITF-toernooien voor rolstoeltennissers uitgesteld of gecanceld, waaronder Roland Garros en Wimbledon. Bij de vrouwen voert Diede de Groot de wereldranglijst aan. Met Aniek van Koot (derde) en Marjolein Buis (vierde) staan nog twee Nederlandse rolstoeltennissters in de top 10.

Vorige maand brachten de ATP, WTA, ITF en de organisaties van de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open al 6 miljoen dollar samen in een noodfonds. Dat geld is bedoeld voor zo’n achthonderd single- en dubbelspelers die in geldnood zijn gekomen door het ontbreken van toernooien vanwege de coronapandemie.

Voetbal: Manchester United verlengt huurcontract Ighalo

13.28 uur: Odion Ighalo voetbalt nog zeker tot 31 januari 2021 bij Manchester United. De Engelse club huurt de Nigeriaanse aanvaller al sinds eind januari van het Chinese Shanghai Greenland Shenhua. De huurovereenkomst liep op 31 mei af en is nu met ruim een half jaar verlengd.

Vanwege het coronavirus en het dientengevolge stopzetten van de competitie kwam Ighalo pas tot vier optredens in de Premier League, steeds als invaller. Die competitie wordt op 17 juni zonder toeschouwers hervat. In de duels waarin hij als basisspeler begon, scoorde hij steeds: in de Europa League tegen Club Brugge en LASK, in de strijd om de FA Cup zelfs tweemaal tegen Derby County.

Voetbal: Kane na zes maanden ’fit en scherp’ terug bij Spurs

11.52 uur: Harry Kane vreesde dat hij dit seizoen niet meer in actie zou komen, maar als gevolg van de coronacrisis kan de topschutter van Tottenham Hotspur toch nog een bijdrage leveren. De spits is zo goed als volledig hersteld van een hamstringblessure, opgelopen op nieuwjaarsdag in het verloren duel met Southampton (1-0). „Voor m’n hamstring was het fijn dat ik nu wat extra rust kon nemen om goed te herstellen”, zegt Kane op de website van de Spurs.

„Het waren wel twee rare maanden. Iedereen moest wennen aan de situatie. Het is fijn om nu weer op het veld te kunnen staan met de jongens, om weer een beetje strijd te leveren en om de conditie weer op te krikken”, aldus de spits. Als gevolg van de coronacrisis werd de Premier League in maart stilgelegd. Het is de bedoeling dat de Engelse voetbalcompetitie op 17 juni wordt hervat.

„Fysiek gezien ben ik weer helemaal fit. Maar het zal nog wel even duren tot ik weer volledig kan meedoen aan de groepstrainingen. Dat is voor mij zes maanden geleden”, aldus Kane, die in twintig competitieduels elf doelpunten maakte. „Ik voel me goed en scherp. Ik kijk er naar uit om weer wat wedstrijden te gaan spelen.” Tottenham maakt een tegenvallend seizoen door en staat op de achtste plaats. De ploeg van manager José Mourinho moet klimmen op de ranglijst om Europees voetbal te halen.

Voetbal: Voetballers MLS akkoord met salarisverlaging en zomertoernooi

10.13 uur: De voetballers uit de Amerikaanse profcompetitie MLS nemen dit jaar genoegen met minder salaris. De spelersvakbond (MLSPA) ging akkoord met een pakket aan maatregelen om de kosten te drukken gedurende de coronacrisis. De vakbond gaf ook toestemming voor een ’zomertoernooi’ in Orlando.

„Het was een moeilijke stemming in extreem uitdagende tijden, maar we hebben deze beslissing genomen om ervoor te zorgen dat de spelers zo snel mogelijk weer kunnen voetballen zodra het veilig genoeg is”, aldus de MLSPA.

De MLS werd in maart na twee speelrondes stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Sinds afgelopen week mag er weer in kleine groepen getraind worden. Het is de bedoeling dat de 26 clubs binnenkort op een afgesloten resort in Florida, onderdeel van Disney World, wedstrijden gaan spelen.

Met Frank de Boer (Atlanta United) en de recent aangestelde Jaap Stam (FC Cincinnati) werken er twee Nederlandse trainers in de MLS. Stam heeft bij Cincinnati onder anderen Maikel van der Werff, Siem de Jong en Jürgen Locadia in zijn selectie zitten.

Motorsport: GP van Japan voor motorcoureurs ook geschrapt

09.31 uur: De Grote Prijs van Japan in de WK wegrace voor motorcoureurs gaat voor het eerst sinds 1986 niet door. De race op de Twin Ring in Motegi stond voor 18 oktober op het programma, maar is vanwege het coronavirus geschrapt. „De situatie in zowel Japan als Europa is onvoorspelbaar en waarschijnlijk wordt het internationale reisverbod verlengd”, zei circuitbaas Kaoru Tanaka. „We hebben daarom geen andere keuze dan de Japanse GP te cancelen.”

Afgelopen week werden ook al de GP’s van Groot-Brittannië (op Silverstone) en Australië (Phillip Island) geschrapt. De TT van Assen gaat dit jaar eveneens niet door.

De organisatie van de WK wegrace werkt aan een nieuwe kalender voor de MotoGP, Moto2 en Moto3. In die laatste twee klasses werd begin maart in Qatar nog wel een race gehouden, maar daarna zorgde het coronavirus ervoor dat de ene na de andere GP moest worden uitgesteld of geschrapt. Het is de bedoeling dat tot half november zoveel mogelijk races in Europa worden gehouden. Daarna gaan de coureurs, indien mogelijk, naar Azië en Amerika.