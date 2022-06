Marc Lammers aan de slag als coach hockeyers Den Bosch

Lammers won als bondscoach van de Nederlandse vrouwen zilver op de Spelen van Athene 2004 en vier jaar later goud in Beijing. Lammers, die ook bondscoach was van Spanje (vrouwen) en België (mannen), was al als adviseur verbonden aan de Bossche club. De afgelopen vijf jaar gaf hij bovendien een avond in de week training aan de Bossche hockeymannen. Er was belangstelling van andere teams uit de hoofdklasse. „Maar op clubniveau is er maar één club waar ik wil coachen en dat is Den Bosch. Ik heb erg veel vertrouwen in de huidige selectie en zie veel mogelijkheden om samen goed te presteren”, aldus Lammers.

Verboom combineerde zijn werk bij Den Bosch al enige tijd met het assistentschap bij de nationale ploeg. De afspraak was dat hij na het seizoen fulltime in dienst zou treden bij de bond.