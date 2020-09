Sport Kort: Heat verslaat Celtics in finale Eastern Playoffs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Heat verslaat Celtics in finale Eastern Playoffs

08.53 uur: Miami Heat is de finale van de Eastern Conference in de basketbalcompetitie NBA begonnen met een nipte zege op Boston Celtics. In de extra tijd zorgde Bam Adebayo in de slotseconden met een blok en een benutte vrije worp voor de zege in de eerste wedstrijd: 117-114.

Goran Dragic zorgde voor 29 punten bij Heat, Jae Crowder voor 22 en Jimmy Butler voor 20. Butler zette zijn ploeg in de extra tijd op een 115-114 voorsprong met nog 12 seconden te spelen. Adebayo verhinderde vervolgens Jayson Tatum van scoren.

Miami jaagt op een finaleplaats in de NBA voor het eerst sinds vier opeenvolgende finales van 2011 tot en met 2014. Van die vier finales won het sterrenteam met LeBron James, Dwyane Wade en Chris Bosh er toen twee. James is mogelijk de tegenstander in de finale met Los Angeles Lakers, dat het eerst opneemt tegen Denver Nuggets.

Basketbal: Nuggets verrast Clippers en treffen Lakers

07.49 uur: Denver Nuggets heeft zich geplaatst voor de finale van de Westen Conference in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. In de beslissende zevende wedstrijd in de play-offs versloeg de club uit Denver Los Angeles Clippers met 104-89. De Nuggets nemen het nu in de finale op tegen Los Angeles Lakers.

Met 40 punten van Jamal Murray en een 'triple double' van Nikola Jokic met 16 punten, 13 assists en 22 rebounds verrasten de basketballers uit Denver de Clippers, die vooraf naast stadgenoot Lakers favoriet waren om de finale van de play-offs te halen. Het is de eerste keer in 11 jaar dat de Nuggets in de finale van de westelijke competitie staan.

De Nuggets stonden halverwege de wedstrijd 12 punten achter. Met nog 10.50 minuten te spelen in het derde kwart leidden de Clippers nog met 61-54. Vervolgens scoorden de basketballers uit Denver 35 punten tegen 13 voor de Clippers.