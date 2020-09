Sport Kort: Keizer/Meppelink naar achtste finales EK beachvolleybal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Beachvolleybal: Keizer/Meppelink naar achtste finales EK beachvolleybal

18.25 uur: Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben zich bij de EK beachvolleybal in Letland geplaatst voor de achtste finales. Het als zevende geplaatste duo won in Jürmala ook de tweede groepswedstrijd. De Europese kampioenen van 2018 versloegen het Spaans duo Amaranta Navarro/Angela Herrero in twee sets: 21-18 21-16.

Marleen Ramond-van Iersel en Pleun Ypma verloren in hun tweede groepsduel van de Russinnen Svetlana Cholomina en Nadezda Makrogoezova. Het als vierde geplaatste koppel zegevierde in twee sets: 21-15 21-18. Het Nederlandse tweetal moet daardoor donderdagochtend aantreden in de tussenronde voor een plek in de achtste finales.

Bij de mannen wonnen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hun eerste groepswedstrijd. Het als zesde geplaatste duo was in twee sets te sterk voor de Letten Marcis Jirgensons/Rinalds Aispurs: 21-10 21-13. Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde overmeesterden in twee sets hun Poolse tegenstanders Michal Bryl en Mikolaj Miszczuk: 21-14 21-19.

Wielrennen: Schachmann leidt Duitse ploeg op WK wielrennen

18.24 uur: De Duitse selectie voor de wegrace bij de WK wielrennen op de weg wordt aangevoerd door Maximilian Schachmann. De renner van Bora-hansgrohe won vroeg in dit jaar Parijs-Nice en is momenteel actief in de Tour de France. Verrassend genoeg ontbreekt diens ploeggenoot Lennard Kämna, dinsdag ritwinnaar in de Tour. De WK zijn volgende week in het Italiaanse Imola.

Ook viervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin is niet geselecteerd. Op de individuele tijdrit komen Jasha Sütterlin en Nikias Arndt in actie. Voor de wegrace werden verder onder meer John Degenkolb en Simon Geschke opgeroepen. Ook Paul Martens (Jumbo-Visma) maakt deel uit van de achtkoppige ploeg.

Wielrennen: Gaviria sprint in Toscane naar zesde seizoenszege

18.23 uur: De Colombiaanse wielrenner Fernando Gaviria heeft de 92e editie van de Ronde van Toscane gewonnen, een Italiaanse eendagskoers. De 26-jarige coureur van UAE-Team Emirates was na een rit over 182 kilometer, met start en finish in Pontedera, de snelste in de eindsprint. De Australiër Robert Stannard eindigde als tweede en de Brit Ethan Hayter kwam als derde over de streep.

Een vroege vlucht van acht renners bepaalde een groot deel van de wedstrijd. In de slotfase volgde een hergroepering waarna het peloton in volle vaart op de finish afging. Gaviria zette zijn eindsprint vroeg in en liet zich niet meer achterhalen. Het was zijn zesde overwinning in dit seizoen.

Atletiek: Voormalig atletiekbaas moet brommen

16.00 uur: Lamine Diack heeft een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk, opgelegd gekregen. De voormalige voorzitter van de mondiale atletiekbond en oud-lid van het Internationaal Olympisch Comité heeft zich volgens een rechter in Parijs schuldig gemaakt aan corruptie.

De rechter verwacht niet dat de 87-jarige Senegalees de celstraf ook echt moet uitzitten, vanwege zijn leeftijd. Diack kreeg ook een boete van 500.000 euro. Hij is tegen de uitspraak in beroep gegaan.

Papa Massata Diack kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd en moet een een boete van 1 miljoen euro betalen. De zoon van de voormalige topofficial ontvluchtte Frankrijk nadat het justitieel onderzoek was begonnen en keerde terug naar Senegal. Hij werd bij bestek berecht, ook wegens corruptie en andere illegale praktijken.

Lamine Diack zou onder meer voor bijna 3,5 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Als tegenprestatie zorgde hij ervoor dat positieve resultaten van atleten bij dopingcontroles werden verdoezeld of vertraagd, waardoor de betrapte sporters alsnog konden deelnemen aan grote toernooien. Het zou hierbij vooral om Russische atleten zijn gegaan, in een periode tussen 2011 en 2013.

Tennis: Jo-Wilfried Tsonga droomt van terugkeer in 2021

14.13 uur: Jo-Wilfried Tsonga komt dit jaar niet meer in actie. De Franse tennisser blijft last houden van zijn rug en richt zich nu op 2021.

De 35-jarige Tsonga, ooit de nummer 5 van de wereld, denkt ondanks de blessure niet aan stoppen. "Ik heb nog steeds de motivatie. Alleen al terugkeren op de baan en het opnemen tegen de huidige geweldige spelers, is al een droom voor me."

Tsonga, die in 2008 de finale van de Australian Open verloor, staat momenteel op de 52e plek van de wereldranglijst.

Voetbal: PSV en VV Alkmaar halen op 29 september in

13.18 uur: De uitgestelde wedstrijd tussen de vrouwenteams van PSV en VV Alkmaar wordt dinsdag 29 september ingehaald. De KNVB maakte die nieuwe datum woensdag bekend.

Het duel werd begin deze maand afgelast omdat bij speelsters en staf van de Eindhovense selectie het coronavirus was vastgesteld. Na de positieve tests zijn andere leden van PSV op advies van de GGD in quarantaine gegaan.

Beachvolleyballers starten EK in Letland met zege

12.14 uur: De Nederlandse beachvolleyballers zijn het EK in Jurmala in Letland begonnen met een overwinning. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wonnen hun eerste groepswedstrijd in twee sets van de Letten Jirgensons/Aispurs. Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde waren in twee sets te sterk voor hun Poolse tegenstanders.

De als zesde geplaatste combinatie Brouwer/Meeuwsen rekende in minder dan een half uur af met Marcis Jirgensons en Rinalds Aispurs: 21-10 21-13.

Varenhorst en Van de Velde, als veertiende geplaatst, speelden tegen Michal Bryl en Mikolaj Miszczuk uit Polen. De Nederlanders wonnen met 21-14 21-19.

Later op de middag spelen de twee Nederlandse teams bij de beachvolleybalsters hun tweede groepswedstrijd. Bij winst plaatsen ze zich als groepswinnaar voor de achtste finales, bij verlies wacht een tussenronde.

Honkbal: Playoffs MLB verder in de ’bubbel’

09.23 uur: De Amerikaanse honkbalcompetitie gaat in de play-offs verder met wedstrijden in een neutrale bubbel in Arlington in Texas. De Major League Baseball (MLB) maakte dinsdag (plaatselijke tijd) het schema bekend van de play-offs die op 29 september zullen beginnen.

De laatste twee ronden van de play-offs en de afsluitende World Series op 20 oktober zullen allemaal worden gehouden in het zuiden van Californië en in Texas. Hiermee hoopt de MLB uitbraken van het coronavirus in de sport tegen te gaan.

De finales van de play-offs in de American League zullen plaatsvinden in Petco Park in San Diego in Californië. De finales van de National League worden afgewerkt in Arlington in Texas. De maximaal zeven wedstrijden van de World Series zullen vanaf 20 oktober tot uiterlijk 28 oktober allemaal worden gespeeld in Arlington.

Volgens bestuurder Rob Manfred denkt de MLB erover om een beperkt aantal toeschouwers de wedstrijden in het stadion te laten bezoeken, zo meldde The Washington Post.

Het akkoord houdt rekening met de zorgen van de spelers en biedt een veilige, gezonde en succesvolle afsluiting van het seizoen van 2020, zegt Tony Clark, de baas van de spelersbond van de MLB.

In de play-offs van de honkbalcompetitie nemen dit seizoen zestien teams het tegen elkaar op in plaats van de gebruikelijke tien teams. Dit was al eerder besloten, omdat het reguliere seizoen door de coronapandemie was ingekort.

Basketbal: Heat verslaat Celtics in finale Eastern Playoffs

08.53 uur: Miami Heat is de finale van de Eastern Conference in de basketbalcompetitie NBA begonnen met een nipte zege op Boston Celtics. In de extra tijd zorgde Bam Adebayo in de slotseconden met een blok en een benutte vrije worp voor de zege in de eerste wedstrijd: 117-114.

Goran Dragic zorgde voor 29 punten bij Heat, Jae Crowder voor 22 en Jimmy Butler voor 20. Butler zette zijn ploeg in de extra tijd op een 115-114 voorsprong met nog 12 seconden te spelen. Adebayo verhinderde vervolgens Jayson Tatum van scoren.

Miami jaagt op een finaleplaats in de NBA voor het eerst sinds vier opeenvolgende finales van 2011 tot en met 2014. Van die vier finales won het sterrenteam met LeBron James, Dwyane Wade en Chris Bosh er toen twee. James is mogelijk de tegenstander in de finale met Los Angeles Lakers, dat het eerst opneemt tegen Denver Nuggets.

Basketbal: Nuggets verrast Clippers en treffen Lakers

07.49 uur: Denver Nuggets heeft zich geplaatst voor de finale van de Westen Conference in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. In de beslissende zevende wedstrijd in de play-offs versloeg de club uit Denver Los Angeles Clippers met 104-89. De Nuggets nemen het nu in de finale op tegen Los Angeles Lakers.

Met 40 punten van Jamal Murray en een ’triple double’ van Nikola Jokic met 16 punten, 13 assists en 22 rebounds verrasten de basketballers uit Denver de Clippers, die vooraf naast stadgenoot Lakers favoriet waren om de finale van de play-offs te halen. Het is de eerste keer in 11 jaar dat de Nuggets in de finale van de westelijke competitie staan.

De Nuggets stonden halverwege de wedstrijd 12 punten achter. Met nog 10.50 minuten te spelen in het derde kwart leidden de Clippers nog met 61-54. Vervolgens scoorden de basketballers uit Denver 35 punten tegen 13 voor de Clippers.