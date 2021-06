Rafael Nadal na derde nederlaag op Roland Garros: het leven gaat door

Nadal was in de afgelopen zestien jaar dertien keer de beste op Roland Garros. In 2009 verloor hij in de vierde ronde van de Zweed Robin Söderling en in 2015 bleek Djokovic te sterk in de kwartfinales. Een jaar later moest de Spaanse ’gravelḱoning’ zich vanwege een polsblessure afmelden voor de derde ronde. Vrijdagavond incasseerde Nadal zijn derde nederlaag op Roland Garros. Djokovic, de Servische nummer 1 van de wereld, was in vier sets te sterk: 3-6 6-3 7-6 (4) 6-2.

„Ik ben verdrietig, omdat ik verlies op wat voor mij het belangrijkste toernooi van het jaar is”, zei Nadal, die al 105 partijen won op het gravel in de Franse hoofdstad. „Ik kon Novak niet altijd pijn doen met de ballen die ik sloeg. Ik weet van mezelf dat ik hier beter kan spelen dan ik heb laten zien. Maar ik begrijp ook wel dat je zo’n toernooi niet vijftien of zestien keer kan winnen. Ik ga nu terug naar huis, naar mijn familie en vrienden. Volgend jaar sta ik hier weer, als God dat wil, en ga ik een nieuwe poging doen om dit toernooi te winnen.”