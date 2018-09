'Dan had Keizer er waarschijnlijk nog gezeten'

De rollercoaster waar Drommel in is terechtgekomen na zijn sterke keeperswerk tegen Ajax is er alleen maar groter door geworden. „Ik heb bijna de hele nacht wakker gelegen. Ik had zóveel adrenaline in mijn lijf. Alle bijzondere momenten van de wedstrijd gingen door mijn hoofd. De redding op de vrije trap van Ziyech en daarna de rebound van Huntelaar, de gestopte strafschop van De Ligt. Die eerste dubbele redding was technisch gezien de mooiste. De strafschop was gemakkelijker te stoppen, maar daar volgde weer een geweldige ontlading op.”

Twee weken geleden sleet de 21-jarige doelman uit Bussum zijn dagen nog anoniem op de reservebank. Niemand had kunnen denken dat Drommel zich nog voor kerst zo in de picture zou spelen. „Dit is waar je van droomt als sportman. Het is geweldig om mee te maken. Ik krijg zoveel leuke reacties van iedereen. Ik ben blij dat de trainer mij de kans heeft gegeven. Hier heb ik lang op gewacht.”

Twee jaar geleden kreeg Drommel als 18-jarig talent al de kans onder de lat bij FC Twente, maar na twaalf wedstrijden moest hij toen weer genoegen nemen met een rol op het tweede plan. „Ik was nog erg jong en was toen zelfs pas vier jaar keeper. Mijn zusje zei terecht: ’Je was nog maar net uit de puberteit’. De eerste wedstrijden ging het goed, maar daarna maakte ik wat foutjes. Daar zat ik erg mee. Het was heel confronterend dat heel Nederland dan een mening over je heeft. Op tv werd ik afgemaakt. Daar moet je als jonge jongen erg aan wennen. De afgelopen jaren heb ik daarom ook met een mental coach gewerkt. Ik ben nu veel rustiger en heb meer zelfvertrouwen. Daarnaast ben ik de afgelopen jaren keihard blijven trainen. Mijn doel is altijd geweest om te slagen bij FC Twente. Nu ik erin sta, wil ik mijn plek niet meer kwijt. Daarom moet ik snel weer met de voetjes op de grond komen, want ik wil het jaar tegen Excelsior goed afsluiten.”