KNVB wil sterkere Eredivisie voor vrouwen

„Als we door willen pakken, dan kan dat alleen samen, daar is iedereen van overtuigd”, zegt oud-international Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. „Wij hebben daarin het voortouw genomen, samen met de clubs.”

ADO Den Haag, Ajax, VV Alkmaar, Excelsior, sc Heerenveen, PEC Zwolle, PSV en FC Twente zijn met een vrouwenploeg actief in de Eredivisie. De competitie krijgt een impuls door de terugkeer van de internationals Sari van Veenendaal, Mandy van den Berg (beiden PSV) en Stefanie van der Gragt (Ajax). „Bekende voetbalsters, die die veel mensen kennen. Dit convenant zorgt ook buiten het veld voor een volgende stap in de verdere professionalisering van de competitie”, aldus de 35-jarige Van de Ven, die sinds 2017 bij de KNVB werkt.

„Als we de commerciële waarde van de competitie vergroten, kunnen we de sport laten groeien. Nu stoppen de nodige voetbalsters al jong omdat ze niet fulltime aan de slag kunnen. Dat houdt de ontwikkeling van de competitie tegen.”

De vrouwenclubs waren al verenigd in een coöperatie, maar die kwam niet echt van de grond. De KNVB neemt nu het voortouw in de commerciële exploitatie van de competitie. „Dit alles met als doel de Eredivisie Vrouwen op alle fronten sterker te maken. Het is onze ambitie dat meer mensen de heldinnen van vandaag en morgen wekelijks kunnen zien schitteren”, zegt Van de Ven, die hoopt dat een sponsor zich als naamgever wil verbinden aan de competitie. Over de commerciële ’waarde’ van de Eredivisie voor vrouwen wil ze zich niet uitlaten.

De ’Leeuwinnen’ veroverden op het EK van 2017 in eigen land de Europese titel en vorig jaar haalden ze de finale van het WK. Toch is er nog nauwelijks aandacht voor de nationale vrouwencompetitie. Internationals gaan vaak al op jonge leeftijd naar het buitenland, omdat ze zich daar beter kunnen ontwikkelen en omdat er meer geld te verdienen is. De competitiewedstrijden zijn slechts sporadisch op tv te zien.

„Ik had vroeger op mijn kamer geen poster van Sarina Wiegman hangen, ik wist niet eens wie ze was, omdat ik haar nooit zag spelen”, zegt Van de Ven over de huidige bondscoach van Oranje. „Het zou mooi zijn als de nieuwe generatie posters ophangt van Ryan Gravenberch en Joëlle Smits.”