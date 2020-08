Stefan de Vrij met Internazionale door in Europa League

Romelu Lukaku opende in de 33e minuut de score. Christian Eriksen tekende in de 83e minuut voor de 2-0. De Deen, in het verleden actief voor Ajax, was een minuut eerder ingevallen. Even voor de 2-0 ontsnapte Internazionale toen de ingevallen Jorge Molina een strafschop miste. De 38-jarige Spanjaard schoot naast vanaf elf meter.

De Vrij, afgelopen week nog verkozen tot beste verdediger van de Serie A, speelde de hele wedstrijd. Getafe schakelde voor de coronapauze Ajax uit in de Europa League.

Internazionale stuit in de kwartfinale op Bayer Leverkusen of Rangers FC.

Jesse Lingard viert de gelijkmaker voor Manchester United in zijn uppie. Ⓒ BSR Agency

Manchester United

Manchester United staat als verwacht ook in de kwartfinale van de Europa League. De formatie van de Noorse coach Ole Gunnar Solskjær won op eigen veld van LASK, 2-1. Voor de coronacrisis uitbrak hadden de Engelsen de eerste wedstrijd in Oostenrijk al met 5-0 gewonnen. United stuit in de kwartfinale nu op FC Kopenhagen.

Philipp Wiesinger zette de Oostenrijkers in de 55e minuut op voorsprong. Jesse Lingard maakte 2 minuten later al weer gelijk. Anthony Martial zette de thuisclub in de slotminuten op voorsprong.