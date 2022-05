Santiago Buitrago verpest dagzege voor Gijs Leemreize in Giro

De Nederlandse renner van Jumbo -Visma werd vlak voor de top van de laatste col ingehaald door de Colombiaan. De coureur van Bahrain Victorious, net als Leemreize 22 jaar oud, ging er meteen vandoor en bereikte alleen de finish bij het bergmeer van Lavarone.

Leemreize zat samen met Mathieu van der Poel lange tijd in een kopgroepje waaruit ze samen ontsnapten. Eerst was het Van der Poel die er vandoor ging, maar Leemreize wist hem in te halen. Het zag er even naar uit dat hij opnieuw voor een Nederlandse dagzege zou zorgen in deze Giro d’Italia, maar Buitrago ging als eerste over de streep in Lavarone.

De Ecuadoraan Richard Carapaz (Ineos) behield de leiderstrui. Hij heeft 3 seconden voorsprong op de Australiër Jai Hindley. De Spanjaard Mikel Landa volgt op ruim 1 minuut. Donderdag volgt een laatste vlakke rit. De Giro eindigt zondag na nog twee bergritten met een individuele tijdrit.

Bij de eerste helling, ongeveer halverwege de zware bergetappe, reed er een kopgroep van zo’n 25 man naar boven, onder wie Van der Poel, Leemreize en Koen Bouwman. De groep met klassementsrenners volgde op 5 minuten. Bouwman, de leider in het bergklassement, pakte er de punten zoals hij dat ook op de tweede col, de Passo del Vetriolo van de eerste categorie, deed. Dat leverde nog eens 40 punten op, waarmee de renner van Jumbo-Visma zich zo langzaamaan zeker mag wanen van de winst van het bergklassement.

Leemreize snelde als eerste naar beneden, gevolgd door Van der Poel. Het tweetal had al snel een voorsprong van meer dan een minuut op de achtervolgers, waar Leimreize zijn ploeggenoot op voorbeeldige wijze de storende factor was tot frustratie van met name Hugh Carty.

Zodoende begonnen de Nederlanders samen aan de Monte Rovere, een beklimming over 8 kilometer met een gemiddelde stijging van 9,9 procent. Van der Poel versnelde en leek goed naar boven te gaan. Halverwege de klim sloeg de situatie om en sloot de vijf jaar jongere landgenoot weer aan om vervolgens zelf de aanval te kiezen. Ondertussen was Buitrago weggereden bij Carthy en consorten. De jongeling bleek over wonderbenen te beschikken. Bijna boven achterhaalde Buitrago hem en net voor de top brak Leemreize en was zijn Colombiaanse leeftijdsgenoot gevlogen. Ook in de laatste kilometers wist Leemreize geen terrein meer goed te maken en dus was het een zege voor Buitrago.

Teunissen geklopt door Hayter

Mike Teunissen is er woensdag niet in geslaagd de tweede etappe in de Ronde van Noorwegen te winnen. De Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma moest in de 123,8 kilmeter lange rit, van Ulvik naar Geilo, de zege in de sprint laten aan de Brit Ethan Hayter.

De Noor Tobias Halland Johannessen eindigde als derde en nam, dankzij bonificatieseconden, de leiderstrui over van Remco Evenepoel. De Belg had een dag eerder de openingsetappe gewonnen. Johannessen heeft 1 seconde voorsprong op Hayter en Evenepoel. Teunissen volgt op de vierde plek met een achterstand van 10 tellen op Johannessen.

Donderdag staat in de Ronde van Noorwegen de koninginnenrit op het programma.

Bron: discovery +