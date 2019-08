’Sterren pakken voor grootste ster aan hemel’

„Toen ik vernam dat Bjorg was overleden, heb ik onze verzorger meteen gezegd dat ik er alles aan zou doen om de sterren(trui, red.) te pakken voor de grootste ster aan de hemel”, aldus Evenepoel in gesprek met Sporza, doelend op Lambrecht.

„Net als de hele wielerwereld ben ik erg geschrokken. Ik was er echt niet goed van. Ik zal donderdag extra gemotiveerd op mijn fiets zitten, want ik wil hem zo goed mogelijk eren. De afgelopen maanden hebben we enkele koersen samen gereden. We vonden mekaar snel en hadden een goed contact. De vriendschap begon te groeien.”

Remco Evenepoel won afgelopen zaterdag de Clasica San Sebastian. Ⓒ BSR Agency

Evenepoel schreef afgelopen zaterdag de Clasica San Sebastian op zijn naam. Om in Alkmaar te triomferen moet hij van goeden huize komen, zo weet hij. „Ik ben geen echte tijdrijder. Ik ben een lichtgewicht en dat is hier een nadeel tegenover jongens van om en nabij de 80 kilogram. Zij beschikken op dit parcours over veel meer pk’s. Ik ga me wel weren.”

Het 22,4 kilometer lange tijdritparcours rond kaasstad Alkmaar is zo plat als een pannenkoek. Bovendien heeft de wind op de vele open stukken vrij spel. Titelverdediger Victor Campenaerts geniet van een rustvrije periode en ontbreekt.

Victor Campenaerts is de huidige bezitter van de Europese sterrentrui. Ⓒ Hollandse Hoogte