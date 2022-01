Ajax-spits Brian Brobbey zes weken uitgeschakeld

Nadat hij naar het doelgebied was gestrompeld, kopte Brobbey op aangeven van Dusan Tadic het openingsdoelpunt binnen. Het was direct zijn laatste actie van de wedstrijd. De blessure van de van RB Leipzig gehuurde aanvaller is een lelijke streep door de rekening van Erik ten Hag, die tevreden constateerde dat de spits in Duitsland nóg sterker is geworden.

Als vervanger van Sébastien Haller, die met Ivoorkust uitkomt op de Afrika Cup, nam Brobbey in de lastige uitwedstrijden tegen FC Utrecht (0-3) en PSV (1-2) in totaal drie van de vijf Amsterdamse treffers voor zijn rekening. Het is de vraag of Ajax op 6 februari – als de competitie wordt hervat met een thuisduel met Heracles Almelo – weer over Haller kan beschikken. Die dag wordt ook de finale van de Afrika Cup gespeeld, maar mogelijk is Ivoorkust eerder uitgeschakeld.