ADO mag even hopen, maar FC Twente grijpt volle winst

Danilo was met twee treffers de gevierde man bij de Tukkers. De laatste vier doelpunten in het grillige duel vielen in het slotkwartier.

ADO Den Haag kwam voor de rust nauwelijks aan voetballen toe. De soepel combinerende ploeg van Jans was oppermachtig en deed zichzelf met een ruststand van 0-1 tekort.

Menig plaaggeest

Queensy Menig schoot in de beginfase al op de paal. Samen met Danilo was hij voor de zwakke Haagse defensie amper af te stoppen. Pas in de 41e minuut opende Menig de score met een schuiver. Zijn directe tegenstander Andrei Ratiu greep opnieuw onvoldoende in: 0-1.

Na de pauze bleef ADO lange tijd machteloos. Met een schot in de verre hoek verdubbelde de Braziliaan Danilo de marge. Dankzij een eigen treffer van Julio Pleguezuelo en een fraai doelpunt van Samy Bourard uit de draai leek de thuisclub in de verrassende slotfase toch nog een punt te pakken. Met zijn achtste treffer zette Danilo zijn ploeg echter opnieuw op voorsprong waarna invaller Thijs van Leeuwen in de extra tijd het duel definitief besliste: 2-4.

