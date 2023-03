Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse smaakmakers kleuren ‘knusse’ editie in Rotterdam Grootse Glory-avond in kleine hal: ‘reddende engelen’ zorgen voor hallelujah-moment

Lars van Soest

Tyjani Beztati rekende af met routinier Petch. Ⓒ Lana/Glory

ROTTERDAM - Het is algemeen bekend. Hoewel Glory met Rico Verhoeven een publiekstrekker van formaat onder contract heeft staan, heeft de kickboksorganisatie dringend behoefte aan een nieuwe ster aan het firmament. Het liefst meerdere. Met die gedachte in het achterhoofd was Glory84, gehouden in een relatief kleine hal, een groot succes.