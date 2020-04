Topscorer Dessers baalt: ’Slechtste moment ooit voor transfer’

Cyriel Dessers had gehoopt zijn doelpuntendrift deze zomer te verzilveren met een mooie transfer. Ⓒ BSR Agency

De Nederlandse Eredivisie is officieel stopgezet, en dat is goed nieuws voor Cyriel Dessers. De 25-jarige Limburger kroonde zich zo – met 15 goals in 26 duels – tot topschutter. Feestje in Apeldoorn, voor zover dat mogelijk is.