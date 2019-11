Fiasco dreigt voor Oranje-talenten

Jayden Braaf wordt getroost door een speler van Senegal, dat Oranje met 3-1 verslaat op het WK. Ⓒ GETTY IMAGES

AMSTERDAM - De geschiedenis dreigt zich te herhalen voor Oranje onder 17. In 2011 reisde een talentvolle lichting, die zes A-internationals zou voortbrengen, als Europees kampioen én dus als een van de topfavorieten naar het WK in Mexico. Na drie groepsduels met Congo, Noord-Korea en Mexico was het onder Albert Stuivenberg uit met de pret. „Dat toernooi viel vies tegen”, blikt FC Utrecht-speler Joris van Overeem terug op het mislukte WK van acht jaar geleden.