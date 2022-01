Henk Fraser met Oranje naar WK in Qatar

Daarmee gaat de uitdrukkelijke wens van de spelersgroep én Louis van Gaal in vervulling. De internationals en bondscoach zijn bijzonder te spreken over de inbreng van de oud-speler van Sparta, FC Utrecht, Roda JC en Feyenoord, die bij Oranje een eigen geluid laat horen. Ook de directie van de KNVB wilde graag met de zesvoudig international door.

Daarvoor moest directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma in gesprek met Gerard Nijkamp, die bij Sparta Henk van Stee opvolgde als technisch directeur. Van Stee accepteerde de duobaan van Fraser, die nu dus een vervolg krijgt. Het Nederlands elftal speelt in maart twee oefeninterlands tegen Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart), komt in juni en september uit in de Nations League en trapt in november af voor het WK.