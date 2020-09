Nederland wil finale Nations League in 2021 organiseren

Die finaleronde wordt gespeeld van 6 tot en met 10 oktober 2021. Italië en Polen hebben zich ook aangemeld als gastland.

De UEFA heeft verder besloten ook dit seizoen vijf wissels per wedstrijd toe te staan in plaats van de gebruikelijke drie. Voorzitter Alexander Ceferin vertelde op een persmeeting dat de regel geldt voor de clubwedstrijden in de Champions League en Europa League en voor de interlands van de Nations League en de play-offs voor het EK van 2020.

De verruiming van het aantal wissels is vorig seizoen ingevoerd als gevolg van de lange onderbreking door het coronavirus en bedoeld om de spelers te ontlasten in de compacte kalender.